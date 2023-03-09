Кейт Миддлтон посетила полигон, где ирландцы тренируют украинских военных

Принцесса Кейт была в восторге от работы военных и проявила большой интерес к их деятельности.

Принцесса Кейт Миддлтон, супруга принца Уэльского Уильяма, посетила военный полигон Солсбери в Северной Ирландии. Там она встретилась с ирландскими военнослужащими, которые обучают разминированию бойцов Вооруженных сил Украины.

Снимки визита принцессы были опубликованы в сети Instagram.

Для визита военного полигона принцесса Кейт надела камуфляжную куртку, джинсы и шапку цвета хаки, а также обула грубые ботинки. Во время посещения полигона, Кейт Миддлтон обратила внимание на необходимость разминирования и дезактивации боеприпасов после боевых действий, чтобы сократить количество несчастных случаев среди мирных жителей. Принцесса, как и всегда, оставила после своего визита яркие впечатления и позитивный настрой.

«Работа Ирландской гвардии столь же обширна, сколь и показательна: от подготовки парковых рейнджеров к борьбе с браконьерством в Восточной Африке до тренингов по разминированию для украинских Вооруженных сил», – прокомментировала Миддлтон.

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Ранее «Курсор» информировал, как Кейт Миддлтон отреагировала на скандальный сериал Меган и Гарри. Кейт Миддлтон, как сообщается, когда-то поддерживала теплые отношения с Гарри, поэтому после выхода документального сериала Меган и Гарри на Netflix она чувствует себя так, словно ее «предали». Напомним, что сериал назвали «враньем» многие приближенные к королевской семье люди, в том числе бывшие дворцовые служащие.

Напоминаем, что Кейт Миддлтон вызвала ажиотаж в сети из-за серег, надетых на красную дорожку BAFTA. Кейт Миддлтон блистала в своем платье от Александра Маккуина, которое немного переделали после того, как в 2019 году она уже приходила в нем на BAFTA. Яркая и сияющая принцесса добавила образу гламура, надев пару оперных перчаток и эффектные серьги.