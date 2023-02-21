Кейт Миддлтон вызвала ажиотаж в сети из-за серег, надетых на красную дорожку BAFTA

Принц и принцесса Уэльские появились на красной дорожке церемонии вручения кинопремии Британской киноакадемии (BAFTA). Кейт Миддлтон блистала в своем платье от Александра Маккуина, которое немного переделали после того, как в 2019 году она уже приходила в нем на BAFTA. Яркая и сияющая принцесса добавила образу гламура, надев пару оперных перчаток и эффектные серьги от Zara за 17,90 фунтов стерлингов (27 долларов).

Kate Middleton Wore Rs 1,800 Zara Earrings To BAFTAs Red Carpet https://t.co/oqd12JXZUP pic.twitter.com/9k6N7dVYwI — NDTV News feed (@ndtvfeed) February 21, 2023

На веб-сайте Zara они описаны как «Каскадные цветочные серьги». Металлические серьги-подвески в форме цветка украшены аппликацией из страз.

Kate Middleton wears $27 Zara earrings on BAFTAs red carpet with Prince William: Full details @ https://t.co/tyxI0BDlzG pic.twitter.com/4OAHEaUYP9 — OlumoRocktv (@OlumoRocktv) February 20, 2023

Появление принца и принцессы Уэльских на BAFTA знаменует собой первый раз за три года, когда члены королевской семьи присутствовали на какой-либо церемонии награждения.

Согласно отчету The Independent, бюджетные серьги Zara вызвали огромный всплеск интереса после появления Кейт на BAFTA. Они уже распроданы на сайте Zara. Тем не менее, авантюристы выставить те же серьги с огромной наценкой на eBay, чтобы попытаться быстро заработать.

Так, серьги Zara с цветочной тематикой появились на платформе перепродажи по цене до 120 фунтов стерлингов.

Кейт является поклонницей бренда, ранее она носила вещи от Zara на мероприятия и интервью.

Читайте также: королева Иордании оригинально высказалась о Кейт Миддлтон.