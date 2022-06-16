Киев посетят лидеры Германии, Франции и Италии

Ожидаемая поездка состоится за день до того, как Европейская комиссия должна вынести рекомендацию по статусу Украины как кандидата в члены ЕС.

Лидеры трех крупнейших стран Европейского Союза, Германии, Франции и Италии, как ожидается, прибудут в четверг в Киев, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине в условиях российского вторжения в страну.

Организация визита канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги заняла несколько недель.

Выступая в среду в Румынии, Макрон сказал, что Европе пора успокоить Украину по поводу ее амбиций в ЕС.

«Мы находимся на том этапе, когда нам, европейцам, необходимо послать четкие политические сигналы Украине и ее народу, когда она героически сопротивляется», — сказал он.

«Курсор» сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!