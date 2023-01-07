Кирби: США против нормализации отношений с сирийским Асадом

США отрегировали на заявление Эрдогана о готовности Турции вести переговоры с Асадом.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон не планирует нормализовать отношения с Сирией при ее президенте Башаре Асаде, и подчеркнул, что «никого не поощряет» к этому.

Кирби сделал это заявление в ответ на вопрос о готовности Турции вести переговоры с Асадом.

В декабре министр обороны Турции Хулуси Акар встретился со своими российскими и сирийскими коллегами, чтобы разрядить напряженность в отношениях между Анкарой и Дамаском. Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести встречу между министрами иностранных дел Турции и Сирии в конце января и добавил, что может быть готов встретиться с Асадом для мирных переговоров.

Напомним также, что Кирби сообщил журналистам в среду, что США планируют направить дополнительную военную помощь Украине в ближайшие дни и недели.

Он пояснил, что поддержка необходима, поскольку боевые действия в восточной части страны в последние недели «были особенно интенсивными», так как рф пытается «склонить чашу весов», направив дополнительные войска на Донбасс. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что его страна направит в Киев танки AMX-10 RC в попытке еще больше укрепить сотрудничество между ними.

Между тем представители Белого дома также отметили, что Вашингтон продолжает «видеть углубление отношений между Ираном и россией в области обороны», подчеркнув, что такие события вызывают обеспокоенность.

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