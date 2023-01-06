Российские хакеры атаковали три ядерные исследовательские лаборатории в США

Цифровая атака против американских лабораторий произошла после вторжения рф в Украину.

В период с августа по сентябрь, когда президент рф путин* дал понять, что россия будет готова использовать ядерное оружие для защиты своей территории, хакерская группа Cold River нацелилась на Брукхейвенскую (BNL), Аргоннскую (ANL) и Ливерморскую национальные лаборатории имени Лоуренса (LLNL). Хакеры создали фальшивые страницы входа для каждого учреждения, чтобы заставить ученых раскрыть свои пароли.

Агентство Reuters не смогло определить, почему лаборатории были атакованы, и была ли попытка вторжения успешной.

По словам исследователей кибербезопасности и западных правительственных чиновников, Cold River активизировала свою хакерскую кампанию против союзников Киева после вторжения в Украину.

Цифровая атака против американских лабораторий произошла, когда эксперты ООН вошли на территорию Украины, контролируемую россией, чтобы осмотреть крупнейшую в Европе атомную электростанцию ​​и оценить риск того, что, по словам обеих сторон, может стать разрушительной радиационной катастрофой на фоне сильных обстрелов поблизости.

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Кроме того, в Украине рассказали об атаках россии в течение путинского «перемирия».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.