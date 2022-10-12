Тайвань рассказал, зачем Китай изучает войну в Украине

Китайские официальные лица используют войну между рф и Украиной как способ разработки новых стратегий в растущих конфликтах с Тайванем.

Китай изучает опыт войны на Украине для разработки стратегий «гибридной войны» против Тайваня, включая использование беспилотников и психологическое давление, заявил в среду высокопоставленный сотрудник службы безопасности Тайваня.

Тайвань также тщательно изучает уроки войны в Украине, чтобы знать, как он может отреагировать, если Китай, который рассматривает остров с демократическим управлением как свою собственную территорию, когда-либо выполнит угрозы применить силу для обеспечения соблюдения своих требований о суверенитете.

В августе Китай провел военные учения вокруг Тайваня, чтобы выразить свое негодование по поводу визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, и с тех пор продолжает военные действия, хотя и в замедленном темпе.

Выступая в парламенте, генеральный директор Бюро национальной безопасности Тайваня Чэнь Минтонг заявил, что Китай также уделяет внимание тому, что происходит в Украине.

«В этом году коммунистические вооруженные силы воспользовались опытом российско-украинской войны, чтобы разработать «гибридную войну» против Тайваня и усилить свою боевую подготовку и подготовку против сильных врагов», — сказал он законодателям.

По словам Чена, после августовских учений Китай расширил свою «серую зону» и гибридные действия против Тайваня, особенно с использованием беспилотников, которые летали как вблизи контролируемых Тайванем островов у побережья Китая, так и в опознавательной зоне ПВО Тайваня.

Тайвань заявляет, что китайская военная кампания в «серой зоне» включает в себя нестандартную тактику, направленную на то, чтобы измотать противника, не прибегая к открытому бою, например, частые полеты в зону противовоздушной обороны Тайваня и принуждение тайваньских ВВС к эвакуации.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!