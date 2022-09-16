Китай хочет до 2027 года силой взять под контроль Тайвань — СМИ

Об этом заявил заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн, сообщает в своем Twitter журналистка CNN Ана Кабрера.

Лидер Китая Си Цзиньпин дал команду военачальникам подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня к 2027 году.

При этом она отмечает, что, по словам Коэна, у разведуправления США пока нет оснований полагать, что Китай окончательно принял решение о подготовке к силовому захвату острова.

Как сообщал Курсор, в середине августа в районе Тайваня были обнаружены 12 китайских самолетов и 5 китайских кораблей. Как сообщило Министерство обороны Тайваня, пять китайских самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива.

Китай считает Тайвань своей территорией, поэтому проводит учения вблизи Тайваня, несмотря на сильные возражения правительства Тайбэя.

После визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в начале августа, конфликт обострился, постоянно проводятся учения и испытания с обеих сторон. В качестве ответных мер Китай применил санкции и ужесточил правила торговли.

Ранее «Курсор» писал о том, что китайские военные учения принесли больше пользы Соединенным Штатам, поскольку позволили раскрыть секреты его вооружения, а также вычислить уязвимые места.

Также мы сообщали, что Тайвань отреагировал на новый «удар» со стороны Китая. Тайвань прокомментировал решение Китая ввести санкции против официальных лиц, поддерживающих независимость острова.

Также наш сайт информировал про конфликт на Тайване: Китай отказался от переговоров с США. Китай отложил на неопределенный срок некоторые линии переговорного процесса с США в качестве контрмер на визит Нэнси Пелоси на Тайвань.