Китай никогда не откажется от права применять силу против Тайваня — Си Цзиньпин

В Тайване уже ответили на угрозы китайского лидера, заявив, что не пойдут «на компромисс по свободе и демократии».

Решение «тайваньской проблемы» зависит от китайского народа, и Китай никогда не откажется от права применять силу, но будет стремиться к мирному урегулированию.

Об этом во время открытия XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) заявил китайский лидер Си Цзиньпин, сообщает Reuters.

По словам Си Цзиньпина, Китай всегда «уважал и заботился» о Тайване и выступал за экономический и культурный обмен.

«Мы настаиваем на стремлении к мирному воссоединению с величайшей искренностью и лучшими усилиями, но мы никогда не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры», — заявил китайский лидер.

При этом, по его словам, «силовые методы» могут применяться в случае вмешательства третьих сторон и противодействия «очень небольшому количеству» сторонников независимости Тайваня.

В то же время, в Тайване уже ответили на угрозы Си Цзиньпина, заявив, что не пойдут на компромиссы.

«Тайвань не откажется от своего суверенитета и не пойдет на компромисс по свободе и демократии, а его народ выступает против идеи Пекина об управлении Тайванем по модели «одна страна, две системы», — заявили в офисе президента Тайваня.

Как сообщал Курсор, на днях высокопоставленный сотрудник службы безопасности Тайваня заявил, что Китай изучает опыт войны на Украине для разработки стратегий «гибридной войны» против Тайваня, включая использование беспилотников и психологическое давление.

Ранее Курсор информировал о том, что лидер Китая Си Цзиньпин дал команду военачальникам подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня к 2027 году.