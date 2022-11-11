Китай представил новый гигантский БПЛА, который может изменить будущее воздушной войны — СМИ

Новый беспилотник может пролететь до 10 000 км и имеет размах крыльев 24 метра. Он может нести до 16 боеприпасов, включая ракеты и бомбы.

Китай демонстрирует новый большой беспилотник на важном авиасалоне в Чжухай. За последнее десятилетие Китай стал крупным игроком на рынке военных беспилотников. Хотя Китай производит большое количество дронов, многие из них в значительной степени заимствуют внешний вид американских дронов Reaper и Predator. Эти беспилотники также имеют много общего с израильскими крупными БПЛА, такими как Herons и Hermes.

Таким образом, решение Китая представить то, что называется Wing Loong-3, — попытка продемонстрировать способность Пекина опираться на существующие уменьшенные версии того же беспилотника и заявить, что теперь у него есть беспилотник большой дальности, способный нести множество ракет.

Предполагается, что китайский Wing Loong будет более сложной версией американского Reaper. По сообщениям из Китая, новый беспилотник может пролететь до 10 000 км и имеет размах крыльев 24 метра. Он может нести до 16 боеприпасов, включая ракеты и бомбы. Он может нести ракеты класса «воздух-воздух», что делает его более интересным, чем существующие аналогичные беспилотники, производимые в Израиле или США.

Новый китайский беспилотник утверждает, что может нести ракеты класса «воздух-воздух» PL-10E, поэтому он также может поражать вертолеты и другие беспилотники. Он может летать около 40 часов, а Китай утверждает, что его запас хода составляет около 10 000 км. Производится китайской компанией AVIC.

AVIC уже произвела другие модели Wing Loong, которые были экспортированы в 11 стран мира. Теперь компания представила не только большую модель Wing Loong, но и новые версии существующих дронов; называются Wing Loong 1E, Wing Loong 2y и Wing Loong 2H, а также 10A и 10B.

Эксперты не могут ответить, будут ли эти БПЛА экспортироваться и будут ли они удовлетворять потребности клиентов. В прошлом Китай быстро вторгался на Ближний Восток со своими беспилотниками, потому что США не хотели продавать Reaper и Predator в вооруженных версиях. Таким образом, Китай может наводнить рынок, но многие страны, похоже, были разочарованы некоторыми старыми моделями китайских дронов.

В конце концов, США имеют многолетний опыт работы с Predator, и требуется большой опыт, чтобы заставить дроны работать в любых погодных условиях и делать то, что от них хотят страны. Израиль также имеет сорокалетний опыт разработки БПЛА в конце 1970-х и начале 1980-х годов.

Китай, напротив, может хвастаться множеством новых платформ и заявлять о большой дальности и оружии, которое они могут нести, но неясно, смогут ли они выполнить эти задачи до тех пор, пока их не поставят в военную ситуацию.

Китайские беспилотники использовались не только на Ближнем Востоке, но и в Северной Африке. Около 17 стран использовали боевые дроны Китая, а такие страны, как Пакистан, импортировали их в течение многих лет.

Новый Wing Loong 3 намекает на концепцию использования дронов в бою против других дронов или самолетов. Это станет важным шагом в использовании БПЛА.

Будущие войны, скорее всего, будут вести страны, у которых есть беспилотники. Использование дронов в качестве систем раннего предупреждения в воздухе или в качестве пикетов и растяжек для вражеских сил, заставляющих их проходить через авангард одноразовых дронов, — это новая концепция. Если страна может выставить десятки или сотни вооруженных БПЛА перед своими силами, вооруженными ракетами класса «воздух-воздух» и другими устройствами, то у этих стран может быть преимущество.

Китаю придется продемонстрировать, что он может массово производить эти БПЛА и что они способны выполнять дальние миссии, оставаясь в воздухе в течение дня или двух.

Ранее Курсор писал, что Bayraktar оснастят средствами борьбы с иранскими дронами. Вскоре турецкие беспилотники будут иметь ракеты класса «воздух-воздух» не только для борьбы с дронами, но и с другими летательными аппаратами.

Курсор писал ранее, что эксперт объяснил, как турецкие беспилотники Bayraktar на фронте взаимодействуют с американскими HIMARS.