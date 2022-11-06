Китай представил РСЗО, максимально похожую на израильский аналог

Китай продемонстрировал на национальном авиасалоне Big Arms Expo систему РСЗО для дронов-камикадзе, максимально похожую на израильский аналог.

Отмечается, что система представляет собой колесную платформу с 18 контейнерами, обеспечивающую осуществление «роевой атаки». При этом сам дрон имеет раскладное крыло, которое перед стартом развернуто вдоль корпуса и после старта вращается на 90 градусов.

БПЛА оснащен камерой, поэтому предполагается его использование не только в качестве дрона-камикадзе, но и разведчика.