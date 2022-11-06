Китай представил РСЗО, максимально похожую на израильский аналог

Китай продемонстрировал на национальном авиасалоне Big Arms Expo систему РСЗО для дронов-камикадзе, максимально похожую на израильский аналог.
Об этом сообщает информационно-консалтинговое агентство Defence Express.
Отмечается, что система представляет собой колесную платформу с 18 контейнерами, обеспечивающую осуществление «роевой атаки». При этом сам дрон имеет раскладное крыло, которое перед стартом развернуто вдоль корпуса и после старта вращается на 90 градусов.
БПЛА оснащен камерой, поэтому предполагается его использование не только в качестве дрона-камикадзе, но и разведчика.
Как сообщал Курсор, Украина успешно задействует собственные разработки в борьбе с российскими оккупантами. Так, в середине октября Вооруженные силы Украины применили реактивную систему залпового огня «Буревий».
Украинская РСЗО получила немало апгрейдов, в частности, встроена шасси Tatra Т815-7 с колесной формулой 8×8 специально предназначены для выпуска новой украинской 220-мм реактивной системы залпового огня.
Также Курсор информировал о том, что, по словам главы Стратегического командования Соединенных Штатов адмирала Чарльза Ричарда, Китай разрабатывает ядерное оружие гораздо быстрее Америки. Он добавил, что этот вопрос является «проблемой ближайшего будущего».
«Что касается моей оценки нашего уровня сдерживания Китая, то корабль медленно тонет. Он тонет медленно, но тонет, потому что, по сути, они разворачивают силы и средства на местах быстрее, чем мы», — заявил адмирал.