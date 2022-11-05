США обеспокоены ядерной программой Китая

По словам главы Стратегического командования Соединенных Штатов адмирала Чарльза Ричарда, Китай разрабатывает ядерное оружие гораздо быстрее Америки. Он добавил, что этот вопрос является «проблемой ближайшего будущего».

Об этом сообщает CNN.

«Что касается моей оценки нашего уровня сдерживания Китая, то корабль медленно тонет. Он тонет медленно, но тонет, потому что, по сути, они разворачивают силы и средства на местах быстрее, чем мы», — заявил адмирал.

Ричард считает, что вскоре уже «не будет иметь значения, насколько хороши наши командиры или насколько хороши наши силы, потому что у нас их не будет достаточно».

Адмирал еще в прошлом году предупреждал о ядерных разработках Китая. тогда он сказал, что программа Китая — «стратегический прорыв.»

«Власти Китая, вполне вероятно, намерены получить не менее 1 000 боеголовок к концу десятилетия», — говорится в Обзоре ядерного потенциала — это документ о ядерных возможностях Китая.

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