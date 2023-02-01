Китай признал, что скрывал масштабы заражения во время новой волны COVID-19

Китайское правительство изменило свою жесткую позицию в отношении блокировок Covid-19, косвенно признав, что его предыдущая политика приносила больше вреда, чем пользы после вспышки протестов.

Об этом сообщает Daily Mail.

Чиновники общественного здравоохранения в Пекине увеличили официальное число погибших от пандемии после того, как разрыв между их заявленными цифрами и реальностью подвергся публичным насмешкам.

Получившиеся «корректировки» также являются напоминанием о том, что позицию Китая в отношении происхождения этого вируса, появившегося на его территории, не следует принимать за чистую монету. Многие китайские ученые, врачи и чиновники здравоохранения не могут свободно раскрывать данные или делиться историями.

В любой стране, где действуют ограничения свободы слова те, кто стремится анализировать или расследовать события, оказываются в невыгодном меньшинстве, если власти отвергают факты как вымышленные.

К сожалению, решающие дебаты о происхождении Covid зашли в тупик, но не только в Китае. И этот отказ открыто обсуждать то, что все подозревают, имеет катастрофические последствия, подрывая общественное доверие к науке.

В начале 2020 года Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) заказала два обширных отчета о причинах, последствиях и последствиях пандемии. Основное внимание ЮНЕП уделяет окружающей среде, а не здоровью. Но он счел Covid достойным изучения, поскольку с самого начала были серьезные предположения, что пандемия возникла в результате жестокого обращения человечества с природой.

Исследователи из ЮНЕП заявили: «Мы настолько обеспокоены сокрытием, что пишем это совместное заявление, призывающее к переоценке вероятных путей, вызвавших эту пандемию. Мы допускаем, что «естественное происхождение» возможно при «зоонозной» передаче от природы к человеку, но, как ни странно, не осталось никаких доказательств, подтверждающих эту теорию. При этом значительно недооценивается риск лабораторного пути, ведущего к пандемии — теория утечки из лаборатории».

Ранее Курсор писал, что ВОЗ продлила действие глобальной ЧС из-за COVID-19 и озвучила текущий уровень смертности.

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