«Не пора ли извиниться перед миром»: скандал с гендиректором Pfizer получил продолжение

Когда генеральный директор Pfizer Альбер Бурла покидал ежегодную конференцию Всемирного экономического форума в Давосе его настигли с «неудобными» вопросами журналисты. Это произошло после того, как стало известно, что генеральный директор Pfizer лично заработал 50 миллионов долларов вознаграждения в 2021 и 2022 годах за вакцину против COVID-19, а выручка компании утроилась и превысила 100 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Daily Mail.

«Гражданские журналисты» из Rebel News спросили руководителя Pfizer, как долго он знал, что вакцина не предотвращает передачу инфекции, и сколько денег он лично заработал на ее продаже.

Через пару минут после того, что журналисты назвали «ходячей схваткой», Бурла поспешил вверх по лестнице, как было указано членами его окружения. Канадский журналист Эзра Левант, заметив Бурлу за пределами конференции, начал засыпать его вопросами: «Теперь мы знаем, что вакцины не остановили передачу инфекции, но почему вы держали это в секрете? Не пора ли извиниться перед миром? Сколько бустеров нужно, чтобы вы были довольны своим заработком?»

Albert Bourla, the CEO of Pfizer, has never had an unscripted media interview in his life.

Until today.

We asked him 29 questions.

And he could answer none of them. pic.twitter.com/MM3nbWVIPg

— Ezra Levant (@ezralevant) January 18, 2023