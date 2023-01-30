«Не пора ли извиниться перед миром»: скандал с гендиректором Pfizer получил продолжение

«Сколько бустеров нужно, чтобы вы были довольны своим заработком?» — журналисты забросали вопросами Альбера Бурлу из Pfizer.

Когда генеральный директор Pfizer Альбер Бурла покидал ежегодную конференцию Всемирного экономического форума в Давосе его настигли с «неудобными» вопросами журналисты. Это произошло после того, как стало известно, что генеральный директор Pfizer лично заработал 50 миллионов долларов вознаграждения в 2021 и 2022 годах за вакцину против COVID-19, а выручка компании утроилась и превысила 100 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Daily Mail.

«Гражданские журналисты» из Rebel News спросили руководителя Pfizer, как долго он знал, что вакцина не предотвращает передачу инфекции, и сколько денег он лично заработал на ее продаже.

Через пару минут после того, что журналисты назвали «ходячей схваткой», Бурла поспешил вверх по лестнице, как было указано членами его окружения. Канадский журналист Эзра Левант, заметив Бурлу за пределами конференции, начал засыпать его вопросами: «Теперь мы знаем, что вакцины не остановили передачу инфекции, но почему вы держали это в секрете? Не пора ли извиниться перед миром? Сколько бустеров нужно, чтобы вы были довольны своим заработком?»

Albert Bourla, the CEO of Pfizer, has never had an unscripted media interview in his life. Until today. We asked him 29 questions. And he could answer none of them. pic.twitter.com/MM3nbWVIPg — Ezra Levant (@ezralevant) January 18, 2023

В конце прошлого года в социальных сетях начал распространяться ролик, в котором руководитель Pfizer «признал», что компания не проверяла, снижает ли их мРНК-вакцина передачу, прежде чем ее внедрять.

Ассошиэйтед Пресс провело проверку фактов, которая установила, что видео вводит в заблуждение и лишено контекста, но некоторые аспекты остались верными.

«Pfizer не знала, предотвращает ли ее вакцина против COVID-19 передачу вируса, до того, как она вышла на рынок в декабре 2020 года. Но Pfizer никогда не заявляла, что изучала этот вопрос до выпуска вакцины на рынок», — говорится в сообщении.

Журналист Эзра Левант очень доволен своей удачей, которая помогла ему встретить Бурлу. «Это был момент, которого мы ждали: один из самых ненавистных людей в мире отправился на неторопливую прогулку, потому что решил, что находится среди друзей», — сказал он.

«Ну, он не рассчитывал на Rebel News и наш стиль гражданской журналистики».

Ранее Курсор писал, что в США предупредили о возможной связи между последней вакциной Pfizer и инсультом.