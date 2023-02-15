«Примем контрмеры»: Китай снова пригрозил США

Министерство иностранных дел Китая заявило в среду, что Пекин «примет контрмеры для решительной защиты своего суверенитета» после того, как Соединенные Штаты ввели санкции против шести китайских аэрокосмических компаний. Компании были связаны с программой наблюдения Китая после того, как США сбили подозреваемый китайский воздушный шар-шпион.

Представитель МИД Ван Вэньбинь заявил, что Китай «решительно выступает против» санкций США. Однако подробностей о том, как Пекин намерен на них реагировать, он не сообщил.

Напомним, что в пятницу Соединенные Штаты объявили о новой серии санкций против Китая, которые касаются шести аэрокосмических компаний, сообщило Министерство торговли США.

«Использование КНР [Китайской Народной Республикой] высотных аэростатов нарушает наш суверенитет и угрожает национальной безопасности США», — заявил заместитель министра торговли по промышленности и безопасности Алан Эстевес. Согласно объявлению, компании, на которые распространяются меры, не смогут получать американские товары, если американские поставщики, желающие торговать с организациями, внесенными в черный список, не получат специальную лицензию.

Этот шаг был предпринят после того, как в субботу американские военные сбили над Атлантическим океаном предполагаемый китайский воздушный шар-шпион, и, согласно нескольким сообщениям, последовавшим за инцидентом, такой воздушный шар был замечен над США не в первый раз.

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