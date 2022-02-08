Китай раскритиковал США за запланированную продажу оружия Тайваню

Министерство иностранных дел Китая во вторник осудило последнюю запланированную продажу оружия США Тайваню, заявив, что это серьезно подрывает безопасность и суверенитет страны.

Китай примет решительные меры для защиты собственных интересов безопасности, заявил на ежедневном брифинге официальный представитель КНР Чжао Лицзянь.

Напомним, напряженная ситуация в островном государстве Тайвань в последнее время сильно повлияла на политическую и военную активность Китая.

По мнению экспертов, Вашингтон предусматривает в предстоящей сделке по продаже оружия возможность дестабилизировать ситуацию в регионе и использовать Тайвань как рычаг для политического давления на Китай.

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