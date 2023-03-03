Китай разозлился на рф из-за утечки данных о поставках оружия — The Economist

По данным СМИ, в Пекине хотели, чтобы любая военная поддержка оставалась засекреченной, иначе это вредило бы образу нейтрального посредника и отношениям с США.

В Китае недовольным кремлем* из-за того, что обсуждения поставок оружия были перехвачены и опубликованы в США.

Об этом сообщает The Economist со ссылкой на представителя ЕС, знакомого с вопросом.

Отмечается, что в КНР хотели, чтобы любая военная поддержка оставалась засекреченной, иначе это вредило бы образу нейтрального посредника и отношениям с США.

В свою очередь, представители ЕС Линда Томас-Гринфилд и Жозеп Боррель предупреждают, что поставки летального оружия станут «красной чертой». По словам Борреля, представитель Китая Ван И сообщил ему, что Пекин не будет поставлять оружие в рф. Ван также заявлял, что Китай не поставляет оружие воюющим странам, хотя это обычная практика для Пекина.

По словам Лонни Хенли, экс-сотрудника разведывательного управления Пентагона, об объемах и качестве запасов китайских боеприпасов известно мало, но их бы определенно хватило, чтобы обеспечить ВС РФ и не допустить надвигающегося кризиса боеприпасов. Для положения на поле боя поставки из Китая могут иметь большое значение.

Как сообщал Курсор, министерство торговли Китая призвало Соединенные Штаты прекратить подавление предприятий страны после того, как Вашингтон обнародовал дополнительные санкции, направленные против более 20 китайских компаний.

«Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний», — заявило министерство, отметив, что действия Вашингтона представляют собой «типичное экономическое запугивание», поскольку эти меры подрывают безопасность и стабильность глобальной цепочки поставок и препятствуют развитию мировой экономики.

Также Курсор информировал о том, что лидер Китая Си Цзиньпин утверждает, что основная позиция Пекина касаемо войны россии против Украины – содействие миру и переговорам.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!