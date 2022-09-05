Китай резко сократил поставки авто в россию

Китай резко сократил поставки автомобилей в российскую федерацию*.

Об этом сообщает портал Свобода.

Отмечается, что падение продаж авто китайских марок связано с общим сокращением авторынка россии. Так, за пять месяцев экспорт китайских машин в россию упал на 82,4%. Для сравнения: в марте Китай поставил машины на $190 млн, а уже в июле — на $33,6 млн. В том же июле снижение объемов продаж составило 74,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем в течение августа в рф продали 42 593 новых легковых автомобиля. Это на 63,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, информирует Автостат.

Согласно данным агентства, по сравнению с июлем отмечен рост рынка на 20%, однако этого удалось добиться исключительно благодаря увеличению объемов производства Lada в упрощенных версиях без ABS и подушек безопасности.

Всего за 8 месяцев 2022 года в России продали 430 035 легковых авто — на 59,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост продаж за это время показали лишь два бренда — Exeed и Genesis. Наибольшее падение отмечено у Volkswagen (-74,1%).

Как сообщал Курсор, на российских автомобильных заводах могут начать производиться автомобили бренда «Москвич». Все это делается для того, чтобы заводы не простаивали, а у людей была работа.

Курсор ранее писал, что Stellantis останавливает производство автомобилей в россии. Stellantis уже приостановила весь экспорт и импорт автомобилей в россию после вторжения Москвы в Украину и перенесла производство в Западную Европу.

Кроме того, ещё один крупный автопроизводитель ушел из россии. На сайте Lifan в россии по-прежнему размещена информация о продажах седанов Solano II и Murman, хэтчбека X50, а также кроссоверов X60, X70 и MyWay. Однако их цены соответствуют прейскурантам 2017 года.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!