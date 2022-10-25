Китай с начала войны в Украине почти удвоил покупку энергоресурсов у россии — СМИ

Китай все еще продолжает закупать энергоресуры у страны-агрессора по сниженным ставкам.

За все время полномасштабной войны россии* в Украине Китай закупил российских энергоресурсов на 51 миллиард долларов.

Об этом сообщает портал myc.news со ссылкой на данные китайской таможни.

В частности, импорт коксующегося угля из рф вырос до 2,5 млн тонн с примерно 900 тысяч тонн годом ранее и 1,9 млн тонн в августе. А поставки СПГ выросли на треть по сравнению с прошлым годом – до 819 тыс тонн.

Вместе с тем импорт нефти из рф в сентябре составил 7,5 млн тонн по сравнению с 8,3 млн тонн в августе и 6,1 млн тонн год назад. При этом Саудовская Аравия обогнала рф как главный поставщик для Китая.

«Общий объем закупок российских энергоресурсов, включая нефтепродукты, в прошлом месяце замедлился до 7,5 миллиарда долларов с рекорда в 8,4 миллиарда долларов в августе, хотя эта цифра значительно превышает прошлогодние 4,7 миллиарда долларов», — пишет издание.

Таким образом, за семь месяцев с начала полномасштабной войны в Украине общая сумма составляет более 51 миллиарда долларов. За тот же период 2021 года Китай закупил энергоносителей у россии на 30 миллиардов долларов.

Также отмечается, что Китай все еще иногда закупает энергоресуры у россии по сниженным ставкам.

Как сообщал Курсор, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что президент рф владимир путин в третий раз обратился к Китаю касаемо предоставления политубежища. По словам Арестовича, кремлевскому диктатору ответили «да».

Также Курсор информировал о том, что Китай и Турция помогают российским властям обходить введенные санкции.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!