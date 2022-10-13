Турция и Китай помогают россии уйти из-за под санкционного давления – EUObserver

Санкции в отношении рф* притупили ее возможности финансировать войну, а также ограничили производство оружия. Китай и Турция помогают российским властям обходить введенные ограничения.

Больше всего пострадали энергетический и банковский секторы российской экономики.

Об это 13 октября сообщает EUobserver.

Самые большие потери были вызваны санкциями в энергетическом и банковском секторах. Все крупнейшие российские банки, кроме одного, были занесены в черный список, а кредиторы из рф закрыли 670 офисов.

В связи со сложившейся ситуацией кремль попытается рекапитализировать банки, вливая дополнительно 2 трлн руб. В то же время немногие международные инвесторы заинтересованы в покупке российских облигаций. Фактически единственным источником средств в россии оставалась внутренняя эмиссия. Особенно с учетом того, что международные рынки отказываются торговать российской нефтью.

«Только две трети объемов, ранее закупавшихся в Европе, теперь перенаправляются со значительной скидкой около 25 долларов за баррель», — говорится в отчете.

При этом добыча нефти снизилась на 10%, газа — на 22% в годовом исчислении в августе, а профицит за лето сократился всего до 137 млрд рублей. Эмбарго ЕС на нефть и нефтепродукты, которое вступит в силу в декабре, вместе с «потолком цен на нефть» еще больше сократит экспортные доходы рф.

Только экспорт из Турции в Россию почти удвоился со второго квартала, а экспорт из некоторых стран-членов ЕС в Турцию также увеличился, что свидетельствует об обходе санкций. Казахстан также помогает москве, а экспорт ЕС в Кыргызстан за период с 5 по 18 сентября показал почти четырехкратный рост по сравнению с довоенным периодом. Кроме того, частично покрыть дефицит и обойти санкции в кремле пытаются с помощью «параллельного импорта» компьютеров, смартфонов, бытовой электроники, автозапчастей и даже продукции Lego без разрешения правообладателей.

Ранее «Курсор» сообщал со ссылкой на СМИ о том, что американская фирма Extreme Networks поставила технологии для российской ракетной компании после 2014 года, несмотря на санкции США.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!