Китай требует от всех посетителей зимней Олимпиады загрузить на смартфон мобильное приложение

На данный момент известно, что приложение называется «My-2022» и обязательно для установки, как для спортсменов, так и зрителей, а также журналистов.

Правительство Китая требует от всех спортсменов, журналистов и зрителей зимних Олимпийских игр загрузить на свои телефоны приложение «My-2022».

Сообщается, что в «обязательном» приложении Китая есть функция блокировки слов, которые не нравятся Коммунистической партии страны.

Наблюдательная группа Citizen-lab предупредила тех, кто загружает приложение:

все участники предстоящих Олимпийских игр в Китае должны до прибытия загрузить приложение My-2022;

приложение может запрещать слова, которые критикуют Китай или указывают на угнетение уйгуров;

софт имеет серьезные недостатки в системе безопасности при работе с личными данными.

Китай развернул приложение My-2022, чтобы отслеживать состояние здоровья участников, участвовать в чатах и ​​информировать людей о происходящем.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против Мьянмы.

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