Китай требует от всех посетителей зимней Олимпиады загрузить на смартфон мобильное приложение

Правительство Китая требует от всех спортсменов, журналистов и зрителей зимних Олимпийских игр загрузить на свои телефоны приложение «My-2022».
Сообщается, что в «обязательном» приложении Китая есть функция блокировки слов, которые не нравятся Коммунистической партии страны.
Наблюдательная группа Citizen-lab предупредила тех, кто загружает приложение:
- все участники предстоящих Олимпийских игр в Китае должны до прибытия загрузить приложение My-2022;
- приложение может запрещать слова, которые критикуют Китай или указывают на угнетение уйгуров;
- софт имеет серьезные недостатки в системе безопасности при работе с личными данными.
Китай развернул приложение My-2022, чтобы отслеживать состояние здоровья участников, участвовать в чатах и информировать людей о происходящем.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против Мьянмы.
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