Протесты в Иране усилились и привели к поджогу дома Хомейни

Беспорядки в Иране набирают обороты и вылились в поджоги демонстрантами дома-музея основателя Исламской революции Рухолла Хомейни.

Ночью на пятницу сотни иранских протестующих подожгли дом основателя Исламской революции Рухоллы Хомейни.

Об этом сообщает Mako.

Протесты длятся уже более двух месяцев и усилились после того, как на прошлой неделе судебная власть в Иране приговорила к казни семерых протестующих.

Демонстранты подожгли дом основателя Исламской революции покойного аятоллы Рухолла Хомейни в районе Маркази. Дом стал музеем лидера революции в Иране в 1979 году.

Беспорядки в Иране длятся более двух месяцев после смерти Махсы Амини, которую забили до смерти члены стражи целомудрия. Теперь они переросли в протесты против правящего режима.

Во время поджога участники кричали «Смерть Хаменеи» и «Смерть диктатору».

Одновременно с поджогом дома бывшего верховного лидера Ирана поступила информация о поджоге семинарии в священном городе Кум. Протесты набирают обороты после отмечания 40 дней после гибели погибших в начале беспорядков.

На прошлой неделе судебный орган Ирана объявил, что к настоящему времени он приговорил семь человек, обвиняемых в беспорядках на демонстрациях, к смертной казни.

Ранее Курсор писал, что Тегеран обвинил Израиль и западную разведку в планировании гражданской войны в Иране.

Также наш сайт информировал о том, что суд Ирана приговорил антиправительственного протестующего к смертной казни и приговорил к тюремному заключению еще пятерых. Это произошло 13 ноября, в воскресенье, на фоне продолжающихся беспорядков в стране.