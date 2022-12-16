Китайские судовладельцы отказываются перевозить российскую нефть — СМИ

Владельцы танкеров опасаются загружать нефть марки ESPO после вступления в силу ценового потолка на нефть, установленного странами G7 и Евросоюзом.

Китайская компания-перевозчик China Cosco Shipping Corp и греческая Avin International отказались перевозить российскую нефть марки ESPO из дальневосточных портов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что такая тенденция возникла после вступления в силу ценового потолка на нефть, установленного странами G7 и Евросоюзом.

По данным агентства, существуют признаки того, что владельцы танкеров опасаются загружать нефть марки ESPO в порту козьмино*. Так, за 10 дней с начала действия мер на танкеры в порту было загружено 4,4 млн баррелей, в то время как за аналогичный период месяцем ранее было загружено 8,8 млн баррелей.

«При этом нефть марки Urals, экспортируемая из западной части россии, свободно поставляется клиентам в Азии. Этому способствовал тот факт, что за несколько недель до введения порога в 60 долларов она подешевела», — говорится в материале.

Отмечается, что крупные судовладельцы и трейдеры также отметили наличие признаков того, что продавцы ESPO испытывают трудности с обеспечением танкеров для грузов, приобретаемых по цене более 60 долларов за баррель. В результате фрахтовщикам приходится работать с небольшими независимыми владельцами, которые все еще готовы заниматься перевозками.

Как сообщал Курсор, в пятницу, 2 декабря, дипломаты из Европейского Союза договорились установить максимальную цену в $60 за баррель для российских нефтепродуктов.

Отмечается, что договоренность ЕС предусматривает, что сначала предельная цена на нефть из россии* составит 60 долларов за баррель и будет пересматриваться каждые два месяца так, чтобы быть ниже рыночной на 5%.

Ранее заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев «предупредил», что ситуация с российским газом для Европейского Союза может повторить историю с поставками российской нефти из россии в рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!