Китайский дипломат угрожает Тайваню «перевоспитанием»

Китайские дипломаты во Франции и Австралии заявили, что граждан Тайваня нужно «перевоспитывать», чтобы сделать их более патриотическими.

Китайский посол во Франции Лу Шайе заявил, что после «воссоединения» Китай займется «перевоспитанием» Тайваня, чтобы у граждан не возникало сепаратистских мыслей.

Об этом сообщает издание The Sun.

По словам чиновника, Пекин будет «вразумлять» население Тайваня, которое сейчас «обработано и опьянено», чтобы сделать людей более патриотичными, после чего они начнут поддерживать воссоединение. Лу Шайе после волны критики в свой адрес после таких высказываний, объяснил, что правительство Тайваня просто настроило своих жителей против Китая.

В издании отметили, что такое предупреждение напомнило о лагерях по перевоспитанию, где содержались миллионы уйгуров, что представители ряда странах назвали геноцидом.

Мнение китайского посла Лу Шайе разделяет и посол Китая в Австралии Сяо Цянь. Он считает, что после вторжения КНР, жители начнут по-другому все воспринимать и правильно думать о Китае.

Мнение о том, что тайваньское население понадобится «перевоспитывать» после вторжения, разделяют и сами китайцы.

«Курсор» писал ранее, что расширенные учения Китая вокруг Тайваня стали беспрецедентным военно-политическим предупреждением против внешнего вмешательства в дела острова. Однако они открыли окно для сбора разведданных для США и их союзников.

Еще мы писали, что Министерство обороны Тайваня сообщило, что Тайвань поднял в воздух реактивные самолеты, чтобы предотвратить попадание 49 китайских самолетов в зону своей ПВО.