Новые маневры Китая: Тайвань срочно поднял в воздух реактивные самолеты

Министерство обороны Тайваня сообщило, что в пятницу Тайвань поднял в воздух реактивные самолеты, чтобы предотвратить попадание 49 китайских самолетов в зону своей ПВО.

30 китайских самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, говорится в сообщении министерства.

В целом по состоянию на 17:00 пятницы по местному времени в водах вокруг Тайваньского пролива действовало 68 самолетов и 13 военных кораблей, причем некоторые из них пересекли срединную линию, говорится в заявлении министерства национальной обороны Тайваня. Это самый высокий показатель с тех пор, как министерство начало публиковать такую ​​информацию почти два года назад.

Эти шаги происходят на фоне того, что Китай ужесточает риторику, обвиняя США в нагнетании напряженности и принуждении их к ответным действиям. В пятницу Пекин объявил о санкциях против Пелоси и ее ближайших родственников и заявил, что приостановит сотрудничество с Вашингтоном по ряду вопросов, включая борьбу с изменением климата.

Премьер-министр Тайваня Су Цзэн-чан сказал, что остров олицетворяет «свободу и демократию» и что «злой сосед играет мускулами на нашем пороге и произвольно саботирует (один из) самых загруженных водных путей в мире с помощью военных учений».

«Курсор» опубликовал ранее итоги американо-китайского конфликта: Нэнси Пелоси провела две встречи, а Тайвань получил санкции от Китая.