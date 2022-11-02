КНДР впервые запустила баллистическую ракету через морскую границу с Южной Кореей

Северная Корея запустила не менее 17 баллистических ракет и около 100 артиллерийских снарядов в сторону Южной Кореи.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

По информации издания, баллистическая ракета малой дальности пересекла Северную ограничительную линию в Восточном море.

Ракета упала за пределами территориальных вод Южной Кореи, но к югу от Северной границы (NLL), спорной межкорейской морской границы.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль назвал эти пуски территориальным нарушением. Сеул ответил запуском трех ракет класса «воздух-земля» в международные воды на северокорейской стороне морской границы.

Издание Reuters сообщает, что Южная Корея использовала AGM-84H/K SLAM-ER. Это американское высокоточное оружие, которое может лететь на расстояние до 270 километров.

Также военные Республики Корея назвали действия КНДР «серьезной провокацией, которая наносит ущерб миру и стабильности на Корейском полуострове».

Пхеньян осуществил пуски после того, как КНДР пригрозила принять «мощные меры», если США не прекратят военные учения с партнерами.

Из-за запусков ракет министерство транспорта сообщило, что Южная Корея также закрыла некоторые воздушные маршруты к востоку от полуострова.

Северная Корея в этом году опробовала рекордное количество ракет, и официальные лица в Сеуле и Вашингтоне говорят, что Северная Корея завершила техническую подготовку к проведению испытаний ядерного оружия впервые с 2017 года.

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