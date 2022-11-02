В Великобритании впервые в мире подают в суд на чвк «вагнер»: детали дела

Иск был подан от имени украинцев, которые были вынуждены выехать из страны из-за войны, развязанной россией*.

В Великобритании юридическая фирма McCue Jury and Partners подала в суд на чвк «вагнер» от имени граждан Украины, выехавших из страны из-за войны россии против Украины.

Об этом сообщает издание iNews.

В юркомпании заявили, что активы чвк можно будет направить для выплат репараций жертвам преступлений, которые были совершены боевиками чвк в Украине.

«Это первый случай в мире, когда на «вагнер» и им подобных подали в суд их жертвы», — сказал старший партнер фирмы Джейсон МакКью во время выступления в парламентском комитете по иностранным делам.

МакКью отметил, что в Высоком суде Лондона представят имеющиеся доказательства участия чвк «вагнер» в «сговоре с использованием незаконных средств с целью террора для облегчения незаконного вторжения в Украину».

В издании пишут, что расследование парламентского комитета Великобритании в основном изучается роль бойцов чвк в полномасштабной войне россии против Украины. Также будет рассмотрено, как рф использовала наемников в странах Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.

Ранее Курсор писал, что «повар путина» жестко ответил тем, кто критикует наемников. Олигарх сказал, что десятки его наемников гибнут каждый день, а также призвал «закрыть рты».

Также Курсор сообщал, что экс-президент россии пригрозил Украине ядерным оружием.

Напомним, что «повар путина» попросил прокуратуру рф проверить губернатора по подозрению в создании ОПГ.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!