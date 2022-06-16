Коалиция во главе с США задержала лидера ИГИЛ в Сирии

Операция проходила около деревни Аль-Хумайра, всего в нескольких километрах от турецкой границы. В ней участвовали американские вертолеты Chinook и Black Hawk.

Силы коалиции под руководством США в среду вечером задержали высокопоставленного лидера Исламского государства (ИГИЛ) в ходе операции в Сирии, говорится в заявлении коалиции.

Ранее коалиция во главе с США провела рано утром вертолетную операцию в части северной Сирии, удерживаемой поддерживаемыми Турцией повстанцами.

«До сих пор обстоятельства неизвестны», — сказал представитель поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии (СНС) майор Юссеф Хамуд.

Ранее Курсор писал, что в россии заявили, что удары Израиля по сирийской территории недопустимы. Ранее российская сторона осудила авиаудар Израиля. Как заявила официальный представитель МИД рф Мария Захарова, подобные действия создают серьезные риски для международного авиасообщения и подвергают реальной опасности жизни ни в чем не повинных людей

Кроме того, наш сайт писал, что Сирия приостанавливает полеты в аэропорту Дамаска после удара по взлетно-посадочной полосе. «Нам пришлось отложить все рейсы как минимум на 48 часов, а некоторые рейсы были перенаправлены через аэропорт Алеппо», — сказал сотрудник аэропорта.