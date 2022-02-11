Фермеры подсчитали ущерб, который нанес шторм Элпис

В начале января в Израиль пришел шторм Элпис, который принес с собой сильные холода и ветер, а также наводнения и снегопады. Такие погодные события не могли не сказать на сельском хозяйстве страны.
И вот в Сельскохозяйственный фонд страхования от стихийных бедствий поступило более 700 заявок от различных производителей, понесших убытки. Большинство из них жаловались на заморозки и сильные дожди.
Согласно статистике, во время шторма Элпис пострадали 165 тысяч дунам сельскохозяйственных угодий. Большая часть из них располагаются в центре страны, а также в северных регионах.
Как рассказал глава министерства сельского хозяйства Одед Форер, инвестиции в передовые сельскохозяйственные технологии продолжаются, чтобы лучше справляться с подобными условиями погоды.
Ранее Курсор сообщал, что ожидается, что план снижения стоимости жизни снизит рост цен на электроэнергию.
Также мы писали, что глава минфина выступит с программой снижения стоимости жизни.
Еще напомним, что Лапид прокомментировал повышение цен на продукты в Израиле.
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