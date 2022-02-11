Фермеры подсчитали ущерб, который нанес шторм Элпис

По предварительным оценкам ущерб фермерам от шторма «Элпис» оценивается в 60 миллионов шекелей. Это на 15 миллионов шекелей больше, чем полученная по предварительным оценкам сумма ущерба от шторма «Кармель»

В начале января в Израиль пришел шторм Элпис, который принес с собой сильные холода и ветер, а также наводнения и снегопады. Такие погодные события не могли не сказать на сельском хозяйстве страны.

И вот в Сельскохозяйственный фонд страхования от стихийных бедствий поступило более 700 заявок от различных производителей, понесших убытки. Большинство из них жаловались на заморозки и сильные дожди.

Согласно статистике, во время шторма Элпис пострадали 165 тысяч дунам сельскохозяйственных угодий. Большая часть из них располагаются в центре страны, а также в северных регионах.

Как рассказал глава министерства сельского хозяйства Одед Форер, инвестиции в передовые сельскохозяйственные технологии продолжаются, чтобы лучше справляться с подобными условиями погоды.

Ранее Курсор сообщал, что ожидается, что план снижения стоимости жизни снизит рост цен на электроэнергию.

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