Когда к Земле подлетит гигантский астероид, который можно будет увидеть невооруженным глазом

В возможном столкновении астероида c Землей, высвободится 1717 мегатонн энергии, в 30 раз больше, чем после испытания самой мощной в мире термоядерной бомбы.

Астероид под названием Апофис подлетит к планете Земля рекордно близко уже 13 апреля 2029 года. Диаметр этого космического тела около 400 метров и вес около 27 тонн. Он подлетит на расстояние 35 тысяч 786 километров от среднего уровня моря.

Однако ученые уверены, что в XXI веке этот астероид точно не столкнется с нашей планетой. Ранее Апофис уже пролетал возле Земли. Это было совсем недавно – в марте прошлого года. Однако тогда расстояние между поверхностью нашей планеты и этим телом было около 16,9 миллионов километров.

И вот ученые создали визуализацию, которая показывает, насколько близко астероид подлетит к Земле в 2029 году.

Ранее Курсор писал, что астрономы обнаружили пульсар, уничтожающий находящиеся рядом звезды. Группа ученых из Синьцзянской астрономической обсерватории Китайской академии наук смогла выяснить, что в пульсаре под названием Черная вдова или PSR J1720-0533 есть плазменная линза.

Кроме того, редакция нашего портала сообщала, что астрономы обнаружили в космосе туманность «с щупальцами». Ученые показали вид на Южную Крабовидную туманность с «щупальцами». Эту туманность также называют Hen 2-104. Она находится в нескольких тысячах световых лет от Земли.

Еще напомним, что ученые NASA показали гигантского космического «пингвина».

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