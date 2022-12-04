Койот схватил израильского малыша возле дома семьи в Лос-Анджелесе

Ариэль Элияхуо спас 2-летнюю дочь, швырнув бутылку с водой в животное, чтобы отпугнуть его.

Израильтянин, живущий в Соединенных Штатах, пережил в пятницу моменты страха, когда койот схватил его 2-летнюю дочь возле их дома в Лос-Анджелесе и попытался утащить ее.

Ариэль Элияхуо, услышавший крики девочки, смог вырвать малыша из пасти животного и прогнать его. Девочка получила царапины, потребовавшие лечения.

Пара рассказала новостному сайту KTLA5, что они только что приехали домой и распаковывали машину, припаркованную перед домом.

«Я услышал, как она кричала и плакала, и мне показалось, что она упала, и я увидел, что там был койот», — сказала Ариэль NBC4 .

Он подбежал и, выкрикивая проклятия на иврите, оттащил ее прочь, но койот остался невозмутимым, задержавшись возле их лужайки перед домом.

Видеозаписи с камеры дверного звонка пар засняли нападение и спасение ребенка в городском районе Вудленд-Хиллз.

Дочь можно увидеть с другой стороны машины. На заднем плане появляется маленький койот, проходит позади машины, а затем хватает девочку, сбивая ее с ног.

COYOTE ATTACK: A frightening wildlife encounter in Woodland Hills! A coyote attacked a little girl and her dad came to her rescue seconds after it happened. pic.twitter.com/nt8GLXM4pu — Irene Cruz (@ABC7Irene) December 3, 2022

Затем на кадрах можно увидеть, как Ариэль берет бутылку с водой и швыряет ее в животное, которое в конце концов убегает.

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