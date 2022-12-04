В минздраве сообщили о значительном росте заболеваемости РСВ

Число госпитализированных пациентов с вирусом гриппа удвоилось за последнюю неделю, наблюдается значительный рост заболеваемости из-за RSV.

На сегодняшний день 14,4% клиентов больничных касс вакцинированы против гриппа, из них 51,9% — лица в возрасте 65 лет и старше.

Согласно данным Национального центра контроля заболеваний при Министерстве здравоохранения на вторник (29.11.22), 14,4% все клиенты, имеющие медицинскую страховку в Израиле, были вакцинированы. За тот же период в прошлом 2021 году были вакцинированы 15,4%,.

Сегментация вакцинированных по разным возрастным группам: 65 лет и старше — 51,9%, 55-64 года — 22,3%, 5-12 лет – 10,4% , младше 5 лет — 8,3%

Согласно данным, с начала октября месяца 2022 года до субботы (26.11.22) зарегистрировано 569 пациентов, госпитализированных с лабораторным подтверждением гриппа. Из них 206 госпитализировано за последнюю неделю. Это примерно на 50% больше числа госпитализированных с гриппом на прошлой неделе.

Доктор Хагарь Мизрахи, руководитель медицинского отдела Министерства здравоохранения, в письме руководителям больниц и руководителям медицинских отделов больничных касс предупредила, что наблюдается значительный рост заболеваемости гриппом и что следует соответствующим образом подготовиться к лечению людей, находящихся в группе риска.

Минздрав призывает население вакцинацинироваться от гриппа, уделяя особое внимание людям в возрасте 65 лет и старше и люди из групп риска. В министерстве отмечают, что вакцина против гриппа снижает риск заболевания, при условии, что она была сделана не менее чем за две недели до заражения. Вакцина рекомендуется с шестимесячного возраста и старше. Вирус гриппа может вызвать серьезные заболевания, такие как пневмония, респираторные осложнения, воспаление сердечной мышцы и даже смерть.

Большинство вирусов гриппа, идентифицированных к настоящему времени в Израиле, относятся к типу А, и меньшинство — к типу В. В центральной лаборатории вирусов среди пациентов с гриппом типа А были идентифицированы два подтипа: подтип А/Н1 и подтип А/Н3. В состав противогриппозной вакцины в Израиле входят эти два подтипа гриппа А и две линии гриппа В.

Своевременная вакцинация снижает риск заражения болезнью, а также таких осложнений, как пневмония, госпитализации и летальный исход. Рекомендуется делать прививку каждый год, так как каждый зимний сезон могут быть разные штаммы. Вакцина в этом году (и каждый год) производится на основе прогноза Всемирной организации здравоохранения, которая определяет ожидаемые штаммы в этом году.

Важно пройти вакцинацию, даже если штаммы, включенные в вакцину этого года, такие же, как были в вакцине прошлого года. Уровень антител против вируса начинает снижаться примерно через шесть месяцев после вакцинации с некоторыми вариациями в зависимости от вакцины и возрастной группы.

Национальный центр контроля заболеваний при Министерстве здравоохранения Израиля проанализировал данные о вирусе RSV и очевиден значительный рост заболеваемости, вызванной вирусом.

С начала октября до ноября (26.11.22) с лабораторным подтверждением зарегистрировано 455 больных RSV, из них 163 госпитализированы за последнюю неделю. В последнюю неделю предыдущего сезона больницы общего профиля в Израиле сообщили о 90 случаев госпитализации с лабораторным подтверждением вируса.

Вирус RSV вызывает респираторные заболевания, особенно у младенцев и детей младше двух лет, где он проявляется в виде бронхиолита. Заболеваемость обычно возникает в осенне-зимний период.

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