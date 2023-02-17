Количество погибших от землетрясений в Турции и Сирии возросло до почти 44 тысяч

Власти Турции проинформировали, что число погибших в стране в результате землетрясений достигло 38 тысяч 44 человек. А вот в Сирии данные не обновлялись несколько дней подряд, потому число жертв остается на уровне более 5,8 тысячи человек. Итого в двух странах – более 43 844.

Данные по Турции обновил Департамент по землетрясениям и уменьшению рисков (AFAD).

В ведомстве уточнили, что общей сложности уже 4734 афтершока произошли после землетрясений 6 февраля с центром в Пазарджик и Ельбистан провинции Кахраманмараш.

В настоящее время 11 488 спасателей, прибывших в Турцию из других стран, все еще находятся в зоне землетрясения и проводят поисково-спасательные работы. Общее количество персонала, работающего в регионе, достигло 264 389 человек, задействовано 12,6 тысячи машин, в т.ч. тяжелой строительной техники, совершено 7 940 полетов «воздушным мостом», созданным для переправки личного состава и материалов в регион с помощью 121 вертолета и 78 самолетов.

Для транспортировки и эвакуации в регион были направлены 26 кораблей. В зоне бедствия установлено более 172,2 тысячи палаток.

Ранее мы рассказывали, что вчерашним вечером, 16 февраля, на севере Израиля и в Сирии ощущалось землетрясение, произошедшее в Турции.

Чуть позже стало известно, что эпицентр землетрясения находился в Средиземном море на глубине 9,26 км и в 6 км от турецкого города Арсуз. Землетрясение магнитудой 5.1 произошло в провинции Хатай. Губернатор региона Рахми Доган заявил, что нет информации о жертвах или повреждениях в результате этого землетрясения. По его словам, специалисты наблюдают за ситуацией и все силы находятся в режиме готовности.