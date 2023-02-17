В Турции произошло новое землетрясение

Турцию снова трясет. В этот раз эпицентр землетрясения находился в Средиземном море на глубине 9,26 км и в 6 км от турецкого города Арсуз.

Об этом сообщает Anadolu Agency.

Сообщается, что землетрясение магнитудой 5.1 произошло в провинции Хатай.

По словам губернатора региона Рахми Догана, отсутствует информация о жертвах или повреждениях в результате этого землетрясения. Он добавил, что эксперты следят за ситуацией. Все силы находятся в режиме готовности.

Ранее Курсор писал, что региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге сказал, что недавние землетрясения в Турции и Сирии стали самыми сильными стихийными бедствиями в регионе за последнее столетие.

Курсор также сообщал, что в Израиле ощущалось землетрясение. Жителя Израиля утверждают, что на севере страны ощущалось землетрясение.

Наша редакция писала, что израильские ученые создали новую систему, предупреждающую о подводных землетрясениях. Особая ценность разработки заключается в том, что она позволяет оценить силу начинающегося землетрясения.

Израиль готовится к возможному крупному землетрясению: сколько на это уйдет средств. Сильное землетрясение может оставить без крова 170 тысяч человек.

Напомним, что сейсмолог предсказал землетрясение в Турции за 3 дня до катастрофы.