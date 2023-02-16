В Израиле ощущалось землетрясение

Жителя Израиля утверждают, что на севере страны ощущалось землетрясение.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни».

Утверждается, что землетрясение произошло в Турции, но ощущалось оно в Сирии и на севере Израиля.

Ранее мы рассказывали, что министр строительства раввин Ицхак Гольдкнопф в своем выступлении на сегодняшней конференции по недвижимости упомянул о страхе перед землетрясением в Израиле.

«Я выразил удивление тем фактом, что, несмотря на многочисленные обсуждения и штабную работу, которая проводилась по этому вопросу, наряду с предупреждениями мэров пострадавших городов, Геологического института и других специалистов, почти ничего не было сделано в этом отношении. Относиться к этому надо так, как будто на подходе война, потому что число погибших при землетрясении будет больше, чем количество жертв всех боевых действий с момента основания государства», — сказал он.

Также «Курсор» сообщал, что на юге Турции 62-летний мужчина из-за землетрясения оказался под руинами своего дома, где он провел 187 часов. До прибытия спасателей ему пришлось употреблять собственную мочу, чтобы выжить, о чем подробнее читайте здесь.

Помимо этого недавно региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге сказал, что недавние землетрясения в Турции и Сирии стали самыми сильными стихийными бедствиями в регионе за последнее столетие.