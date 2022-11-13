Количество жертв теракта в центре Стамбула стремительно растет

В результате взрыва в центре Стамбула ранения разной степени тяжести получили более 80 человек.

«На данный момент известно, что произошел террористический акт в результате подрыва взрывчатки злоумышленником, который, по нашим оценкам, является женщиной. Мы потеряли 6 человек, 4 из них — на месте происшествия. У нас 81 раненый, двое из них в тяжелом состоянии», — сообщил чиновник.

По его словам, Турция найдет виновника происшествия, «даже если он отправится на другой конец света» и тот, кто стоит за организацией теракта, будет привлечен к ответственности.

Как сообщал Курсор, шесть человек погибли днем ​​в воскресенье, 13 ноября, в результате взрыва, произошедшего на бульваре Истикляль, одной из центральных улиц столицы Стамбула — в районе площади Таксим.

Взрыв произошел в час-пик в районе, считающемся особо популярным у туристов и местных жителей. На месте взрыва произошли серьезные разрушения.

Также Курсор писал о том, что, по словам президента Турции Эрдогана, сегодняшний взрыв в Стамбуле был террористическим актом. Он также отметил, что есть признаки того, что к этому теракту причастна женщина. Продолжается изучение камер наблюдения.

Ранее Курсор информировал о том, что в середине октября на шахте в провинции Бартин на севере Турции произошел взрыв, в результате которого погибло более 40 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил место Амасра, где произошла трагедия. Он подчеркнул, что любая халатность будет наказана.