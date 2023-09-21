Компания Илона Маска ищет добровольцев, чтобы установить им в мозг нейрочипы

Ученые рассказали, как планируют это сделать.

Инновационная компания Neuralink, основанная Илоном Маском, официально объявила о наборе добровольцев для участия в первом клиническом испытании нейроинтерфейса.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Основная цель этого испытания - оценить безопасность и эффективность имплантированного мозгового импланта, который позволит управлять внешними устройствами с помощью мыслей.

В первую очередь, участниками клинического исследования станут люди, страдающие от квадриплегии и бокового амиотрофического склероза. Это состояния, которые приводят к параличу и ограничению двигательных функций. Neuralink посылает приглашение откликнуться тем, кто готов стать добровольцем в этой уникальной программе.

Ранее Neuralink провела успешные испытания своих технологий на обезьянах и свиньях. Однако этот этап исследований, в котором участвуют люди, станет главным в разработке этого новаторского нейроинтерфейса.

Илон Маск уверен, что нейрочипы, разрабатываемые компанией Neuralink, имеют огромный потенциал в лечении различных заболеваний, таких как ожирение, аутизм, депрессия и шизофрения. Кроме того, эти чипы могут предоставить возможность использования компьютеров и смартфонов через мыслительные процессы.

До этого ученые выяснили, сколько времени работает мозг после остановки сердца.