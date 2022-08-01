СМИ: Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе

Военные силы Азербайджана начали боевые действия в Нагорном Карабахе на северном и северо-западном направлении.
Как сообщает так называемое «Министерство обороны Арцаха», попытки были пресечены. Однако в СМИ появилась информация о том, что прямо сейчас идут бои под Гандзасаром.
По данным прессы, на этом направлении войска Азербайджана продвинулись вперёд.
Стоит отметить, что в этом регионе находятся российские миротворцы.
В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило, что информация, распространяемая армянскими СМИ о том, что «ВС Азербайджана открыли огонь в направлении армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы — является ложной». В Азербайджане опровергли обстрел российских миротворцев, но не начало боевых действий.
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!