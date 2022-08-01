СМИ: Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе

Представители так называемой Нагорно-Карабахской республики заявили, что азербайджанские военные перешли в наступление и, вероятно, уже продвинулись вперед.

Военные силы Азербайджана начали боевые действия в Нагорном Карабахе на северном и северо-западном направлении.

Как сообщает так называемое «Министерство обороны Арцаха», попытки были пресечены. Однако в СМИ появилась информация о том, что прямо сейчас идут бои под Гандзасаром.

По данным прессы, на этом направлении войска Азербайджана продвинулись вперёд.

Стоит отметить, что в этом регионе находятся российские миротворцы.

В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило, что информация, распространяемая армянскими СМИ о том, что «ВС Азербайджана открыли огонь в направлении армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы — является ложной». В Азербайджане опровергли обстрел российских миротворцев, но не начало боевых действий.

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