Конфликт Пакистана и США: американского посла вызывают на ковер

По словам пакистанских дипломатов, это решение не должно негативно повлиять на отношения с Соединенными Штатами.

Министерство иностранных дел Пакистана вызывает посла США в стране из-за недавнего высказывания американского лидера Джо Байдена.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Речь идет о недавнем высказывании главы Белого дома, в котором он назвал Пакистан «возможно, одной из самых опасных стран в мире», поскольку у него есть «ядерное оружие без какого-либо участия».

Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто-Зардари сказал, что он удивлен комментариями Байдена, и недоразумение было вызвано именно фразой об «отсутствии участия».

При этом, по словам дипломата, он не думает, что решение о вызове посла США негативно повлияет на отношения с Соединенными Штатами.

Как сообщал Курсор, импульс для нормализации израильско-пакистанских отношений нарастает. Так, в прошлом месяце Израиль принял делегацию из Пакистана, что стало очередным шагом на пути к нормализации дипломатических отношений между еврейским государством и страной с мусульманским большинством.

В своем заявлении неправительственная организация «Шарака» назвала «большой честью» возглавить усилия по наведению мостов диалога и взаимопонимания между Пакистаном и Израилем.

«Надеюсь, это взаимодействие однажды приведет к нормализации и теплым отношениям между странами. У Израиля нет враждебности по отношению к Пакистану, в чем наши гости убедились воочию», — сказал директор по коммуникациям и глобальным связям «Шарака» Дэн Феферман.

Также Курсор информировал о том, что в середине сентября в Пакистане умер имам, читая молитву об уничтожении Израиля.

Кроме того Курсор писал, что пакистанское телевидение уволило журналиста за визит в Израиль.