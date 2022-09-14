Конфликт между Арменией и Азербайджаном: озвучены новые детали

Армения потеряла 49 солдат, Азербайджан — 50 в возобновившемся конфликте из-за Нагорного Карабаха. ООН и россия призвали к спокойствию.

Во вторник в ходе боев на границе между Арменией и Азербайджаном погибло около 100 военнослужащих. Нападения с обеих сторон усилили опасения по поводу более широких боевых действий между давними противниками.

Армения заявила, что по меньшей мере 49 ее солдат были убиты; Азербайджан заявил, что потерял 50 человек.

По данным министерства обороны Армении, бои начались через несколько минут после полуночи, когда азербайджанские силы открыли артиллерийский огонь и обстреляли беспилотники на многих участках территории Армении. В МИД Армении сообщают, что в течение дня обстрелы стали менее интенсивными, но азербайджанские войска пытались продвинуться на территорию Армении.

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что отвечает на «крупномасштабную провокацию» Армении. В заявлении МИДа Азербайджана говорится, что армянские войска установили мины и обстреляли азербайджанские военные позиции.

Две страны вовлечены в многолетний конфликт из-за Нагорного Карабаха, который является частью Азербайджана, но находится под контролем сил этнических армян, поддерживаемых Арменией, после окончания сепаратистской войны в 1994 году.

Азербайджан отвоевал себе обширные территории Нагорного Карабаха в ходе шестинедельной войны 2020 года, в результате которой погибло более 6600 человек и которая закончилась мирным соглашением при посредничестве россии*. Москва направила в регион около 2000 военнослужащих в качестве миротворцев в соответствии с соглашением.



МИД россии во вторник призвал обе стороны «воздержаться от дальнейшей эскалации и проявить сдержанность». Москва занялась деликатным балансированием, стремясь сохранить дружеские отношения с обеими бывшими советскими странами. Она имеет прочные экономические связи и связи в сфере безопасности с Арменией, где находится российская военная база, а также развивает тесное сотрудничество с богатым нефтью Азербайджаном.

Международное сообщество также призвало к спокойствию.

Ранее редакция писала, что российские солдаты массово пытаются избежать участия в войне против украинских сил.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!