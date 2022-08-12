Конгрессмен США: Столкновение НЛО с самолетом — «всего лишь вопрос времени»

Конгрессмен США сделал поразительное заявление, что столкновение НЛО с самолетом — «лишь вопрос времени».
Тим Бурчетт, бывший мэр округа Нокс, штат Теннесси, подчеркнул необходимость расширения расследования неопознанных объектов в небе.
Говоря об НЛО, которые теперь известны как UAPs, Бурчетт предупредил, что общественность должна быть обеспокоена.
Он добавил, что, хотя представители министерства обороны и НАСА начали расследование по поводу внеземных объектов, предпринимается недостаточно усилий для раскрытия тайны, и в ближайшем будущем может произойти столкновение между инопланетным кораблем и самолетом.
Законодатель также призвал правительство США обнародовать все документы, связанные с НЛО, а также призвал Конгресс заслушать показания пилотов, имевших близкие встречи с НЛО.
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