Конгрессмен США: Столкновение НЛО с самолетом — «всего лишь вопрос времени»

Бурчетт критиковал представителей оборонного ведомства за то, что они опубликовали только одно объяснение из 144 сообщений о наблюдениях с 2004 года, обвинив в этом отсутствие прозрачности правительства, которое может поставить «наших пилотов под угрозу».

Конгрессмен США сделал поразительное заявление, что столкновение НЛО с самолетом — «лишь вопрос времени».

Тим Бурчетт, бывший мэр округа Нокс, штат Теннесси, подчеркнул необходимость расширения расследования неопознанных объектов в небе.

Говоря об НЛО, которые теперь известны как UAPs, Бурчетт предупредил, что общественность должна быть обеспокоена.

Он добавил, что, хотя представители министерства обороны и НАСА начали расследование по поводу внеземных объектов, предпринимается недостаточно усилий для раскрытия тайны, и в ближайшем будущем может произойти столкновение между инопланетным кораблем и самолетом.

Законодатель также призвал правительство США обнародовать все документы, связанные с НЛО, а также призвал Конгресс заслушать показания пилотов, имевших близкие встречи с НЛО.

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