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Конкурс на самый длинный поцелуй с машиной организовали в США

15:26, 23 сентября
Мировые новости
авто шина фото
Фото: pixabay.com
Конкурс идет уже не один час.

В Техасе уже более полутора суток продолжается реалити-шоу, которое у одних уже вызвало живой интерес, а у других возмущение. Местный автосалон объявил конкурс на самый длинный поцелуй с машиной. Автомобиль корейского производства достанется в подарок победителю. Стоимость желанного приза — примерно 23 тысячи долларов.

Об этом пишет dailynews.

Марафон транслируют в прямом эфире в одной из соцсетей – продержаться нужно 50 часов, до финала осталось чуть больше девяти. Около половины участников уже сошли с дистанции. Некоторые пользователи называют такие условия бесчеловечными, но участникам ежечасно дают 10-минутный перерыв, можно даже быстро заказать пиццу.

Ранее "Курсор" писал о том, что россиянка умерла во время конкурса, подавившись блинами.

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