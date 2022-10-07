Конструктор Hyper Sting назвал преимущества самолета и спрогнозировал полет из Лондона в Нью-Йорк за 80 минут

Испанский инженер Оскар Виньялс, являющийся конструктором проекта пассажирского самолета Hyper Sting, считает, что авиасудно преодолеет Атлантический океан от Лондона до Нью-Йорка всего за 80 минут.

Машина должна позволять передвигаться со скоростью свыше 4 тысячи км/ч, что в три раза превышает скорость звука.

Об этом 6 октября сообщает Independent.

Полет из Лондона в Нью-Йорк менее чем за полтора часа может стать реальностью. Это заслуга испанского инженера, спроектировавшего сверхзвуковой авиалайнер. Конструктор заявляет, что пассажиры смогут путешествовать именно с такой скоростью.

Hyper Sting не только в два раза быстрее нынешнего рекордсмена Concorde из Лондона в Нью-Йорк, который преодолел этот маршрут за два часа 53 минуты, но и почти в два раза больше. Самолет имеет длину почти 100 метров, а на борту планируют оборудовать места для 130-170 пассажиров.

««Конкорд» был блестящей машиной, успешным экспериментом, но он выбрасывал слишком много загрязняющих веществ в окружающую среду, производил слишком много шума и был просто слишком дорогим», — подчеркнул Оскар Виньялс.

Самолет будет достигать сверхзвуковой скорости благодаря системам, которые пока существуют только в теории. Это включает в себя ядерный реактор холодного синтеза. Реактор будет оснащен двумя гибридными турбореактивными двигателями нового поколения и четырьмя гибридными турбореактивными двигателями. Виньялс говорит, что его самолет сможет достичь скорости 3,5 Маха, что в 3,5 раза превышает скорость звука.

В настоящее время технология, позволяющая достичь таких скоростей, является прерогативой военных. Самым быстрым самолетом, когда-либо пересекавшим воздух, является ныне списанный North American X-15, который достиг скорости 7274 км/ч, что составляет 6,7 Маха.

Ранее «Курсор» сообщает, что эксперт пояснил, почему самолет оставляет белые следы в небе.