Консультант Израиля в ООН сделала скандальное заявление о Холокосте: Евреи пошли как овцы на бойню

Эмили Остин выступила на мероприятии IHF в Нью-Йорке рядом с бывшим госсекретарем США Майком Помпео, где скандально прокомментировала тему Холокоста.

Об этом сообщил политический обозреватель Якоб Корнблух.

«Часть борьбы с антисемитизмом заключается в том, чтобы констатировать очевидное — не бояться того, кто вы есть. Все говорят, что евреи шли на бойню, как овцы, и причина в том, что все боялись громко кричать и гордиться своей идентичностью. Это выходит за рамки иудаизм. Неважно, какой религии — если вы боитесь того, кто вы есть, ваша личность будет под угрозой», ‒ сказала она.

Отметим, что 22-летняя Остин является консультантом по коммуникациям израильской делегации в ООН. Она стала независимой звездой НБА с более чем 1 миллионом подписчиков в ее аккаунте в Instagram и 500 тысячами в TikTok.

Также она актриса, спортивный журналист, модель и влиятельный человек в социальных сетях из Нью-Йорка. Девушка работала на различных спортивных мероприятиях, включая бокс со знаменитостями, и брала интервью у баскетболистов.

Ее выбрали одним из судей 71-го конкурса «Мисс Вселенная» в Новом Орлеане, штат Луизиана, в 2023 году. У Эмили Остин также есть собственное ток-шоу НБА «Шоу Эмили Остин», где она информирует зрителей о текущих событиях НБА и часто принимает игроков НБА в качестве гостей на шоу.

В сентябре 2021 года она стала стажером израильской делегации в Организации Объединенных Наций, где консультирует делегацию по вопросам общения на английском языке.

Ранее соцопрос показал, что жители США недостаточно осведомлены о трагедии Холокоста.

Также «Курсор» сообщал, что пережившим Холокост выделили почти 5,5 миллионов долларов.