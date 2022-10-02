Контрнаступление Украины: в сети показали за 10 секунд, какие территории отвоевали ВСУ за последние 10 дней

Украинские силы в субботу вошли в стратегически важный восточный город Лиман после того, как окружили российские войска.
Министр обороны рф* подтвердил, что российские войска выведены «на фоне угрозы окружения».
Путин ранее заявил, что москва «навсегда» аннексирует четыре оккупированные области Украины, и неоднократно предупреждала, что будет использовать все доступные средства для защиты территорий.
Члены США и Европейского Союза осудили этот шаг. США ввели санкции против сотен россиян, включая главу центрального банка Эльвиру Набиуллину и вице-премьера Александра Новака, ключевую фигуру в отношениях рф с ОПЕК.
Подконтрольный государству российский «Газпром» в субботу приостановил поставки природного газа в Италию, что усугубило энергетический кризис в Европе.