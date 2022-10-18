Контрнаступление Украины: ВСУ показали, как используют раритетные пушки

Для уничтожения российских оккупантов Вооруженные Силы Украины используют зенитные пушки С-60.

На Херсонском направлении Силы обороны отражают атаки противника и наносят ему урон в живой силе и технике. Об этом пишет Милитарный.

В частности, бойцы отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка активно используют зенитные пушки С-60.

Военные рассказали о своем опыте работы с С-60 для АрмияInform. По их оценке, наибольшую эффективность зенитки демонстрирует при уничтожении живой силы и легкобронированной техники врага, даже на значительных расстояниях.

«Поступает сигнал, мы мгновенно выезжаем на огневую позицию, маскируемся, находим ориентиры, с помощью планшета рассчитываем некоторые данные и начинаем хорошо «прогревать» огневые позиции врага», — рассказал военный с позывным «Студент».

Как пишет Милитарный, украинские воины работают очень быстро. Они в считанные минуты собираются и покидают позиции. Все потому, что оккупанты поднимают в воздух свои БПЛА и приступают к поиску огневой позиции пушки С-60.

«57-мм система разрабатывалась еще в годы Второй мировой войны. Но наши воины модернизировали эту установку и установили на шасси грузовика КамАЗ», – рассказал «Студент».

По словам военных, такое решение дает возможность повысить маневренность боевого обслуживания, быстро занимать и покидать огневую позицию.

«Именно этот КамАЗ мы затрофеили в первые два месяца войны. Сначала пробовали работать с одного, нам понравилось, ведь увидели результат. Потом добавился еще один”, – отметил военный.

По опыту украинских бойцов, лучше зенитка С-60 работает по наземным позициям врага. Воины утверждают, что для работы по воздушным целям установка морально устарела.

Как ранее писал Курсор, Израиль отклонил просьбу Украины о телефонном разговоре с министром обороны.