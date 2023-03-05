Контрнаступление ВСУ: экс-начальник британского Генштаба спрогнозировал сроки и результаты

Сегодня утром бывший начальник британского Генерального штаба генерал лорд Ричард Даннат поговорил с Софи Ридж из Sky об Украине.

О Бахмуте он сказал: «Стратегически он не очень важен, но он достиг своей цели, фактически став наковальней, на которой было сломано много жизней жизней, и поэтому для украинцев сейчас имеет смысл отойти на более обороноспособный рубеж и продолжить бой там».

На вопрос об уровне поддержки, оказанной Украине Западом, он сказал: «Честно говоря, я не думаю, что мы сделали достаточно. Мы должны сделать все возможное, чтобы эта война завершилась в этом году».

Он добавил, что, по его мнению, Украина может провести успешное контрнаступление в конце весны/начале лета «при условии, что это будет правильно спланировано и продумано, и мы продолжим предоставлять им столько оборудования и боеприпасов, сколько им нужно».

Он сказал: «В этом году есть шанс добиться решающего исхода на поле боя. Я не одинок в убеждении, что несколько решающих ударов, нанесенных в определенных точках на этом очень протяженном фронте по армии рф, вполне могли сломить боевой дух русского солдата и сломить хребет русской армии. Дело в том, что вам не нужно детально разбивать армию повсюду на поле боя. Вам просто нужно убедить достаточное количество солдат в том, что они проиграли, и когда они думают, что проиграли, они проиграли».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.