Главарь «вагнеровцев» снова восстал против путина: на что жалуется пригожин

Главарь «вагнеровцев» евгений пригожин*, который недавно заявлял об окружении Бахмута, снова пожаловался на снарядный голод.

Вещая из подвала, он заявил, что отступление его террористов из-под Бахмута приведет к «эффекту пружины» и фронт посыпется вплоть до границ россии «или даже дальше». Также он не исключает, что Крым будет деоккупирован.

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Еще Курсор писал, что в чвк вагнер прекратили казни военных – пленные наемники назвали причину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.