Контрнаступление ВСУ на Бахмут: главарь «вагнеровцев» сделал заявление

Евгений пригожин*, основатель Вагнеровской бригады российских наемников, заявил, что Украина готовит контрнаступление в направлении Бахмута: «Известно, что противник готовит контрнаступление. Конечно, мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло».
Тем временем заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале сообщила: «Обстановка в Бахмуте обострилась, противник продолжает наступление и пытается прорвать оборону ВСУ. Украинские военные делают все возможное, чтобы противник не реализовал свои намерения».
Отметим также, что на сегодняшнем брифинге в Киеве Владимир Зеленский заявил: «Нам нужны стратегические гарантии со стороны НАТО».
«Что касается саммита НАТО в Вильнюсе, мы приглашены, но мы хотели бы, чтобы были и другие шаги вперед, помимо того статуса, который мы имеем сегодня в наших отношениях с НАТО, — отметил президент Зеленский. — Естественно, мы благодарим все государства НАТО, которые поддерживают нас на поле боя, но нам также нужны гарантии стратегической безопасности (…) даже если мы не сможем быть частью НАТО во время войны», — повторил Зеленский.
Читайте также: Кремль хочет перенести столицу рф за урал — СМИ.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.