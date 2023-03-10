Контрнаступление ВСУ на Бахмут: главарь «вагнеровцев» сделал заявление

В Киеве тем временем заявили, что ситуация в Бахмуте обостряется.

Евгений пригожин*, основатель Вагнеровской бригады российских наемников, заявил, что Украина готовит контрнаступление в направлении Бахмута: «Известно, что противник готовит контрнаступление. Конечно, мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло».

Тем временем заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале сообщила: «Обстановка в Бахмуте обострилась, противник продолжает наступление и пытается прорвать оборону ВСУ. Украинские военные делают все возможное, чтобы противник не реализовал свои намерения».

Отметим также, что на сегодняшнем брифинге в Киеве Владимир Зеленский заявил: «Нам нужны стратегические гарантии со стороны НАТО».