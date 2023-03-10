Кремль хочет перенести столицу рф за урал — СМИ

Если раньше эта идея имела скорее коррупционную ценность, то сейчас она призвана защитить ментальность, а кое-где и жизни путина и его окружения.

Прокремлевский олигарх олег дерипаска* раскопал давнюю инициативу кремля о переносе столицы в красноярск.

Об этом в своем Telegram-канале пишет шеф-редактор портала Obozrevatel Орест Сохар.

По его словам, намерение перенести столицу россии куда-то под монгольскую границу впервые в 2012-м году высказал министр обороны рф сергей шойгу, а в 2014-м поддерживал глава рф владимир путин.

«Но сегодня дискуссия разгорелась с особым рвением, словно черт подлил масла в огонь. Этому есть несколько причин», — сообщает Сохар.

Безопасность. Телепортировать столицу рф далеко за урал сегодня важно с военной точки зрения.

«Жить под боком у НАТО, в часовой досягаемости от украинских дронов, с зенитками на башнях кремля вместо звезд — в кремлевском доме престарелых совсем не комфортно. Уж слишком пожилые они для этого всего. Чем дальше за урал переберутся все эти небожители, тем спокойнее себя будут чувствовать», — пишет журналист.

Ментальная. кремль принялся переформатировать свою историю под ценности Золотой орды.

«Из-за евроинтеграционных прихотей Петра I потомки Батыя и Удегея вынуждены были называться русичами и перебрались в московию. Но, вы видели этого шойгу, разных там улюкаевых и набибуллиных и т. д. Ну, какие они русичи? Как в анекдоте, их постоянно «рвало на родину», то есть в родные степи, где козы, овцы, ишаки… и, конечно, олени. Петр Великий прорубил окно в Европу, Владимир маленький наглухо забил его своими комплексами, пора возвращаться к истокам. Туда, где до сих пор сохранилась монголо-татарская ДНК», — продолжает Сохар.

Коррупционная. В свое время шойгу с путиным вынашивали идею строительства 5-ти городов-миллионников в окрестностях красноярска.

«В основе этого зодчества лежала прекрасная коррупционная идея: на возведении мегаполисов можно заработать не меньше, чем на дерибане армии. Тем более если сюда телепортировать столицу, все федеральные ведомства, возвести новую Рублевку, Доларовку, Офшоровку, то даже правнуки водителя шойгу были бы миллиардерами», — говорится в материале.

Государственная. Это гениальная идея основать столицу подальше от всей демократии, иноагентов, искусственного интеллекта, ЛГБТ, глубокого проникновения интернета и высокого индекса IQ.

«Это с одной стороны. С другой, в случае развала рф для защиты конституционного строя в каком-нибудь абакане или улан-удэ достаточно небольшой частной военной компании. Потому что мало кто попрется в эту тмутаракань, это же не москва, которую взять — немало желающих, начиная от ВСУ и заканчивая чеченцами с дагестанцами», — высказывает свое мнение журналист.

Курсор писал ранее, что Украина пока не переносила войну на сторону врага, но меры кремля заставляют задуматься. Украинские военные обещают, что в 2023 году в рф будет еще больше взрывов и неожиданных «воспламенений».

Еще мы писали, что российская федерация не оставляет попыток захватить новые украинские территории, но наступательного потенциала у нее не хватает, поэтому оккупанты занимают оборонительные позиции.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины, но делают это с паузами, поскольку испытывают дефицит боеприпасов и ищут советские снаряды по всему миру.