Контрнаступление ВСУ на юге Украины: британская разведка сообщила, как будет реагировать рф

В ответ на контрнаступление, которое ВСУ разворачивают на юге Украины, россия* перебрасывает заранее сформированные резервные подразделения.
Об этом пишет минобороны Британии в twitter.
В британской разведке сообщают, что с 29 августа украинские бронетанковые войска продолжают наступление на армию рф по нескольким направлениям на юге Украины.
ВСУ отодвинули линию фронта на определенное расстояние, воспользовавшись относительно слабой российской обороной.
В Британии предполагают, что россия попробует закрыть пробелы, используя заранее подготовленные мобильные резервные подразделения и опрокинет часть сил из восточной группировки войск.
В разведке сообщили также, что «добровольческие» батальоны нового 3-го армейского корпуса покинули свою базу под москвой еще до 24 августа, с высокой вероятностью для дальнейшего развертывания в Украине. Оперативная эффективность этих подразделений неизвестна.
Как сообщал Курсор днем 29 августа, оперативное командование «Юг» подтвердило, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области. Украинская армия держит под огневым контролем пути передвижения, а также места скопления российских захватчиков и их техники в Херсонской области.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!