Контрнаступление ВСУ на юге Украины: британская разведка сообщила, как будет реагировать рф

В противодействие контрнаступлению россияне перебрасывают на юг Украины заранее сформированные резервные подразделения

В ответ на контрнаступление, которое ВСУ разворачивают на юге Украины, россия* перебрасывает заранее сформированные резервные подразделения.

Об этом пишет минобороны Британии в twitter.

В британской разведке сообщают, что с 29 августа украинские бронетанковые войска продолжают наступление на армию рф по нескольким направлениям на юге Украины.

ВСУ отодвинули линию фронта на определенное расстояние, воспользовавшись относительно слабой российской обороной.

В Британии предполагают, что россия попробует закрыть пробелы, используя заранее подготовленные мобильные резервные подразделения и опрокинет часть сил из восточной группировки войск.

В разведке сообщили также, что «добровольческие» батальоны нового 3-го армейского корпуса покинули свою базу под москвой еще до 24 августа, с высокой вероятностью для дальнейшего развертывания в Украине. Оперативная эффективность этих подразделений неизвестна.

Как сообщал Курсор днем 29 августа, оперативное командование «Юг» подтвердило, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области. Украинская армия держит под огневым контролем пути передвижения, а также места скопления российских захватчиков и их техники в Херсонской области.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!